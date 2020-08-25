«Сообщения о поставках военных грузов в Армению, особенно на фоне активизации вооруженных действий армянского агрессора на товузском участке государственной границы Азербайджана, вызвали серьезную обеспокоенность у азербайджанской общественности».

Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Этот вопрос был поднят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в ходе его недавней телефонной беседы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в духе стратегического партнерства, доверительного диалога и взаимоуважения, существующего между двумя президентами. Поставки вооружения армянской стороне на фоне агрессивной риторики ее руководства и возросшей интенсивности вооруженных провокаций создают риск эскалации напряженности и подрывают процесс мирного урегулирования конфликта, и в целом создают угрозу безопасности Азербайджана», – подчеркнул он.

Minval.az