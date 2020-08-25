25 августа президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
25 августа президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/08/25 14:56
Раздел: Новость
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