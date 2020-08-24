Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает неправильным вложение крупных инвестиций за рубеж в период пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Ильхам Алиев заявил в ходе видеоконференции с новоназначенными главами Исполнительной власти Билясуварского и Саатлинского районов Фаигом Гурбатовым и Эльмиром Багировым.

«Бизнес-среда в Азербайджане улучшается с каждым годом. Президент и правительство будут и впредь поддерживать предпринимателей, поэтому я считаю, что было бы неправильным вкладывать крупные инвестиции за рубеж в текущей ситуации. Пусть пандемия завершится, ситуация на нефтяном рынке стабилизируется, темпы экономического роста восстановятся, и тогда я не возражаю, как и не возражал до сих пор. Однако, в нынешней ситуации считаю, что это неприемлемо», — сказал глава государства.

Президент отметил, что бизнесмены, желающие в настоящее время инвестировать средства в зарубежные страны, должны обосновать свое решение.

«Конечно, мы не можем запретить это законодательным путем и у нас нет подобных намерений. Однако, мы можем контролировать этот процесс и соответствующие органы страны должны обращать на это серьезное внимание. Если в текущей ситуации азербайджанские бизнесмены, в том числе представители крупного бизнеса, захотят инвестировать в зарубежные страны, они должны обосновать данный шаг. Этот вопрос должен оставаться в центре внимания», — добавил президент Азербайджана.

Minval.az