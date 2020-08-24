18 августа в загородном доме в поселке Новханы состоялась свадьба внучки экс-главы Администрации президента, президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева.

Позже Сиявуш Новрузов напишет в своем «Фейсбуке» о том, что Мехтиев всех обманул и сказал, что свадьба проводится с личного разрешения главы государства.

На самом деле, ситуация довольно серьезная, и склерозом «серый кардинал» не страдал никогда, чтобы позже заявить перед судом: «Я такого не говорил». Если на самом деле выяснится, что Рамиз Мехтиев действительно прикрывался «личным разрешением главы государства на проведение торжества», то остатки его былого «величия и могущества» вдребезги разобьются о крепкий карающий кулак закона. Пора бы уже понять смысл фразы «ваше время закончилось» и показательная кара, последовавшая после незаконно проведенного торжества, нанесла репутации Рамиза Мехтиева — старожила азербайджанской большой политики, ответственного ранее за выработку государственной идеологии страны — серьёзный удар под дых – равно как и его команде, предпринимающей по-прежнему время от времени попытки дестабилизирующей ситуации в стране. Но гидра, по сути, обезглавлена: уход Мехтиева в 2019-м году позволил наконец положить начало новаторским реформам в Азербайджане, которым так усиленно противился как сам Мехтиев, так и его ортодоксально настроенная «старая гвардия».

Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что в Азербайджане единственная власть — верховенство закона, одинаковое для всех. Нет перед законом богатых и бедных, отвечать за нарушения должны все — одинаково.

На самом деле, история со свадьбой внучки Рамиза Мехтиева показала реальное лицо местечкового «Суслова». Наглость дошла до максимального предела: вышеупомянутая свадьба не только «пела и плясала», но еще и массово рекламировалась в социальных сетях, словно это делалось умышленно, согласно принципу – «вы не можете, а я могу!», «Вы ничтожества, а я – великий», «Вам нельзя, а мне можно».

Оперативные меры, последовавшие в ответ этой наглости, были очень кстати: они практически поставили на колени как самого главу «пятой колонны», так и его окружение, которое по-прежнему почему-то считает Азербайджан своей житницей и поплевывает на законы страны. Но сегодня их слюна полетела к ним же в лицо.

Яна Мадатова

Minval.az