В столице Азербайджана ждут главу российского оборонного ведомства: как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, «по приглашению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова 25 августа министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершит рабочий визит в Баку». Понятен и официальный повод: в этот день в Баку намечено открытие конкурса «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр. Для участия в них в азербайджанскую столицу еще накануне прибыли малые артиллерийские корабли «Махачкала» и «Астрахань», а также спасательное буксирное судно «СБ-738» Каспийской флотилии Военно-морского флота России.

Но это — официальный повод. А на самом деле все куда сложнее. Визит Шойгу в столицу Азербайджана проходит на фоне громкого скандала с тайными поставками российского оружия Армении. По данным азербайджанских источников, всего во время боев в Товузе и сразу же после них кружным путем, по маршруту Ростов-Минводы-Актау-Туркменбаши-Новшехр-Решт-Мегри-Иреван и обратно, было осуществлено ни много ни мало 9 (!) авиарейсов, доставивших в Армению 510 тонн военных грузов, включая оружие, средства радиоэлектронной борьбы и т.д. Причем последние по времени авиарейсы осуществлялись 23-24 августа. Самолеты перекрашивались под «борты» ВВС Армении, летели вне международных авиатрасс, все осуществлялось в режиме строжайшей секретности. Активно работает и другой маршрут тайного оружейного траффика — Тегеран-Ереван-Аль Кувейт-Тегеран.

Для Москвы это множество плохих новостей в одном флаконе. Прежде всего, в Азербайджане оказались осведомлены о российско-армянских оружейных аферах куда лучше, чем этого ожидали в «Арбатском военном округе» от «бывшей южной республики»: азербайджанские СМИ, в том числе Minval.az, публикуют «родные» бортовые номера самолетов российских ВКС, спешно перекрашенных под армянские «транспортники», их точные маршруты и т.д. И что же — у Баку имеются столь серьезные и осведомленные «источники» в вооруженных силах России? Или, что еще хуже, с Азербайджаном делится данными разведка «третьей страны»? Что уже подразумевает весьма тесный уровень взаимодействия?

Тем более громким может оказаться политическое «эхо» маневров с перекрашиванием военно-транспортных самолетов. Что уже заставит те самые «разведки третьих стран» искать ответ на вопрос: а где и что еще было таким же образом «перекрашено»? Пресловутые технологии «ихтамнетов» получают еще одно прочтение, и вряд ли оно останется без внимания экспертов, наблюдателей и «десижн-мейкеров». О чем-то из этого списка Сергей Кужугетович может, конечно, «подумать завтра», но вот отвечать на неприятные вопросы в Баку и пытаться «спасать положение» на российско-азербайджанском треке ему предстоит именно сейчас. Более того, весьма некстати разоткровенничался Сержик Саргсян, бывший президент Армении, который взял и брякнул, что за 8 лет Армения получила от России в подарок 50 тысяч тонн оружия, и это не считая того, что поставлялось в рамках льготных кредитов и пресловутых «Искандеров». Он, конечно, в меру способностей спасал собственную репутацию и как бы даже позиции России на армянском поле, но можно представить себе, как эта информация «отозвалась» в Азербайджане. Тем более что она «вошла в резонанс» с тем самым самолетным скандалом. Который в Азербайджане не стали «спускать на тормозах», а подняли на самый высокий уровень — поставки оружия обсуждались в ходе телефонного разговора президентов Азербайджана и России.

Наконец, в Азербайджане, о чем тоже сообщал Minval.az, сделали еще одну «программную заявку»: в ближайшее время партнером номер один в военно-технической сфере для нашей страны станет Турция. До последнего времени «пальма первенства» здесь принадлежала России, у которой Азербайджан закупал оружие, но теперь эти «тренды» пересматриваются. Что означает для Москвы потерю не только и не столько «живых денег», сколько рычага влияния на Азербайджан. И да, турецкое оружие, если кто забыл — это уже стандарты НАТО.

Понятно, что в такой ситуации «протокольный» визит Шойгу на открытие «Кубка моря» получает прямо-таки беспрецедентную дипломатическую нагрузку: Сергею Кужугетовичу предстоит «спасать ситуацию» на российско-азербайджанском треке, где Кремль «наломал дров» аж в объеме девяти военно-транспортных самолетов.

Только вот…чего в реальности может добиться здесь министр обороны России?

Нет, конечно, дело не в личных дипломатических талантах Сергея Шойгу. Более того, и проведение в Баку «Кубка моря», где осталось всего два участника — Россия и Азербайджан (Казахстан и Иран от участия в АИ отказались из-за пандемии коронавируса), и визит главы российского оборонного ведомства — верные признаки, что устраивать публичную ссору с хлопаньем дверями в Баку не намерены. Азербайджан вообще ведет сдержанную и хладнокровную политику, отодвигая эмоции на второй план. Просто одно дело — красная дорожка и военный оркестр в аэропорту. И совсем другое — долгосрочные «тренды». Которые уже не оставляют сомнений: Баку планомерно и перманентно дистанцируется от Москвы, включая и те сферы, где еще недавно российская монополия представлялась неоспоримой.

И вот пытаться переломить эти тренды — уж точно «невыполнимая миссия» для Сергея Шойгу, и не только для Сергея Шойгу. Прежде всего потому, что ключевые решения по формированию политического курса нашей страны принимаются в Баку, а не в Москве, неважно, на Смоленской площади или на Арбате.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az