Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре провело операцию в Гяндже.

В результате операции были задержаны бывший руководитель архитектурного управления Исполнительной власти Махарат Мустафаев и Али Рустамли, сообщают местные СМИ.

Махарат Мустафаев некоторое время работал главой исполнительной власти Низаминского района города Гянджи. Позже он был снят с этой должности и возглавил Гянджинское управление архитектуры и градостроительства. Али Рустамли работал главным архитектором Гянджи. Однажды его даже сняли с должности и назначили повторно.

Minval.az