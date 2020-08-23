Заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, его супруга — омбудсмен Сабина Алиева и супруга директора Азербайджанской государственной академической филармонии Мурада Адыгезалзаде Айсель Адыгезалзаде за нарушение требований особого карантинного режима оштрафованы на 400 манатов.

Все они принимали участие на скандальной свадьбе внучки президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева.

Правящая партия объявила в субботу выговор Новрузову.

Напомним, 18 августа в загородном доме в поселке Новханы состоялась свадьба внучки экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева. Спустя несколько дней в соцсетях появилось видео этой свадьбы. Видео, на котором запечатлены чиновники, депутаты, вызвало широкий резонанс среди общественности.

Решением Апшеронского районного суда зять экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев арестованы в административном порядке сроком на 15 суток.

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