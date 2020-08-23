Бывший ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов, бывший министр связи и высоких технологий Али Аббасов, директор филармонии Мурад Адыгезалзаде за нарушение требований особого карантинного режима оштрафованы на 400 манатов, сообщили в МВД.

Все они принимали участие на скандальной свадьбе внучки президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева.

Напомним, 18 августа в загородном доме в поселке Новханы состоялась свадьба внучки экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева. Спустя несколько дней в соцсетях появилось видео этой свадьбы. Видео, на котором запечатлены чиновники, депутаты, вызвало широкий резонанс среди общественности.

Решением Апшеронского районного суда зять экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев арестованы в административном порядке сроком на 15 суток.

Заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов получил выговор.

Minval.az