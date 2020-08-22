22 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава государства поздравил Турцию с открытием крупного месторождения природного газа в Черном море и выразил уверенность, что это важное событие послужит дальнейшему повышению благосостояния дружественного и братского турецкого народа и укреплению экономической мощи страны.

Ильхам Алиев отметил, что Турция уже превратилась в один из международных газовых центров, и Азербайджан радуется успехам Турции как своим собственным. Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность за оказанное внимание и поздравления.

Главы государств обсудили вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества между странами, подчеркнув, что дружеские и братские отношения между двумя странами будут и дальше успешно развиваться во всех сферах.

Minval.az