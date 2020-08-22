«Тот факт, что в апрельской войне 2016 года армянская сторона потеряла около двух десятков позиций, подтвердили бывшие и нынешние чиновники оборонной сферы, ответившие на вопросы следственной комиссии».

Об этом в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул член парламентской следственной комиссии Армении по расследованию обстоятельств апрельской войны с Азербайджаном, депутат правящей фракции «Мой шаг» Армен Хачатрян, отвечая на утверждение, сделанное бывшим президентом Армении, военным преступником Сержем Саргсяном накануне на пресс-конференции.

В ходе продлившейся около трех часов пресс-конференции Саргсян заявил, что председатель следственной комиссии Андраник Кочарян обнародовал неверное число, заявив, что во время апрельской войны армянская сторона потеряла два десятка позиций. Саргсян опровергнул эти данные.

«Заявление председателя комиссии Андраника Кочаряна о потере более 20 позиций аргументировано объяснениями приглашенных в комиссию бывших и нынешних чиновников сферы обороны. То есть, Андраник Кочарян не просто так в результате своих изучений озвучил это число, об этом сообщили те люди, которые явились в комиссию, и это стало известно по результатам работы комиссии. Да, я также отмечаю, что в руках противника осталось более 20 позиций, и среди этих позиций есть такие, которые имеют стратегическое значение. Хотя позиция — это позиция, все позиции важны, но есть позиции, чья важность является стратегической, да, они остались в руках противника, и их больше 20», — сказал Хачатрян.

Другой член следственной комиссии, депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Рубик Степанян также заявил, что армянская сторона потеряла в апрельской войне более двух десятков позиций, и не понимает, почему третий президент опровергает эту информацию.

«На самом деле мы потеряли эти позиции, ту самую важную позицию (имеется в виду высота Ляля Тяпя — прим. Minval.az) вообще потеряли, но почему он это отрицает, я не знаю», — сказал Степанян.

На уточняющий вопрос, этих позиций больше двух десятков, оппозиционный депутат ответил: «Да, мы фактически потеряли более двух десятков позиций. Мы обосновали это и в апрельской комиссии».

На пресс-конференции Серж Саргсян также заявил, что армянская сторона в апрельской войне «одержала победу», о чем свидетельствует «провал планов Азербайджана». Между тем, как проправительственные, так и оппозиционные члены апрельской следственной комиссии не совсем согласны с этим заявлением Саргсяна.

Депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Рубик Степанян удивлен: «можно ли назвать это победой, когда мы только на позициях потеряли десятки человек, плюс к тому потеряли территории, в результате чего Талыш стал мишенью противника». Член следственной комиссии от правящей фракции «Мой шаг» Армен Хачатрян, согласен с оппозиционным коллегой.

«Здесь однозначно заявлять, что мы победили… я с этим совсем не согласен. Правильно мнение о том, что если мы одержим еще несколько таких побед, то потеряем Степанакерт (Ханкенди — прим. Minval.az). Если каждую победу мы должны одерживать с территориальными потерями, это означает, что мы идем в неверном направлении», — отметил Хачатрян.

Minval.az