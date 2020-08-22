Заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов получил выговор.

Как заявили в ПЕА, за грубое нарушение требований режима карантина, введенного Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана в целях предотвращения распространения пандемии COVİD-19 и защиты здоровья населения, заместителю исполнительного секретаря ПЕА Сиявушу Новрузову объявлен выговор.

Все члены правящей партии призывают соблюдать требования особого режима карантина, не допускать действий, которые представляют опасность здоровью населения.

Новрузов и его супруга — омбудсмен Сабина Алиева присутствовали на свадьбе внучки экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева.

В связи с пандемией COVID-19 в Азербайджане запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб.

Minval.az