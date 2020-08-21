МИД России предпринимал активные посреднические усилия по урегулированию конфликта во время июльской эскалации.

Об этом, как сообщает Minval.az, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

«Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху Игорь Попов все это время находился на прямой связи с руководством внешнеполитических ведомств двух стран. В результате при активном российском посредничестве вышли, хоть и не с первой попытки, на режим прекращения огня с 16 июля», — подчеркнул он.

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