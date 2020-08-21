Россия вместе с партнерами по Минской группе ОБСЕ работает над скорейшим возобновлением переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом, как сообщает Minval.az, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

«Рассчитываем на скорейшее возобновление переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Работаем над этим совместно с нашими партнерами по Минской группе ОБСЕ», — сообщил он.

Лавров отметил, что июльский пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном стал вторым наиболее масштабным нарушением Соглашения о прекращении огня 1994 года. Он также обратил внимание, что высокоинтенсивные боестолкновения с использованием полевой артиллерии, минометов и ударных беспилотников впервые за последние 26 лет проходили не на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а непосредственно на участке госграницы между Арменией и Азербайджаном.

По его словам, к конфликту привел комплекс причин, в числе которых «исключительная перегретость» публичного пространства по обе стороны границы. «Своего рода спусковым крючком послужил и географический фактор: решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП, расположенный в 15 км от экспортных азербайджанских трубопроводов, вызвало повышенное беспокойство одних, неоправданную ответную реакцию других и в итоге запустило маховик противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями», — отметил он (цитата по ТАСС).

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