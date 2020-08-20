Стали известны обвинения, выдвинутые против главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова.

Как указано в системе «Электронный суд», Дж.Джафаров обвиняется по статьям УК 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.1 (получение взятки группой заговорщиков или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки – совершенное повторно) и 311.3.3 (получение взятки – в крупных размерах), передает АПА.

Сегодня Дж.Джафаров предстанет перед судом. Представление следственного органа о его аресте будет рассмотрено в Бинагадинском районном суде.

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