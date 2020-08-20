В Баку прибыли корабли российской Каспийской флотилии — для участия в «Кубке моря» в рамках Армейских международных игр-2020. Встречали российских гостей красиво и торжественно — с музыкой, цветами, хончой и шербетом, как того требуют и нормы протокола, и законы гостеприимства.

Но именно эта протокольно-торжественная встреча вызвала достаточно резкую реакцию многих пользователей социальных сетей: стоило ли так встречать российских гостей и вообще позволять военным кораблям РФ прибыть в Баку после очередного российского подарка Армении — тем самым транспортным самолетам, которые как раз накануне и по горячим следам армянской вооруженной провокации в Товузе доставляли Еревану очередные партии оружия? Эти оценки можно разделять или не разделять, но не замечать сдвигов общественного мнения уже не получится. К тому же происходят они на показательном фоне — позиции РФ на постсоветском пространстве рушатся по принципу «прорыва плотины».

Процесс этот начался не вчера. И охватывает он многие регионы.

Сегодня в это трудно поверить, но еще в девяностые-«нулевые» у стран Балтии, уже входивших в ЕС и НАТО, выстраивались вполне конструктивные отношения. Но затем, после мюнхенской речи Владимира Путина, «вставания с колен» и т.д., Москва от добрососедства перешла к провокациям и давлению. После попыток Москвы указывать соседним государствам, на каком языке писать вывески на улице, как учить детей и где должен стоять памятник советским солдатам, после запрета импорта шпрот и молочных продуктов, а тем более размещения в Калининградской области наступательного оружия и отработок на учениях высадки десанта на балтийские пляжи, после кибератаки на Эстонию, «бронзовой ночи» и т.д., Литва, Латвия и Эстония предпочли выстроить с помощью своих союзников по НАТО оборонительную систему. И очевидно, что во всех проблемах на балтийском направлении Москве следует винить только себя.

До 2008 года вполне добрососедские отношения с Россией, несмотря даже на очевидную ответственность Москвы за поддержку сепаратистов в Сухуми и Цхинвали, выстраивала Грузия, и вопреки расхожим стереотипам, победа «революции роз» в 2003 году и приход к власти Михаила Саакашвили этого тренда не сломали.

Назначение Михаилом Саакашвили на пост министра экономики Грузии российского олигарха Кахи Бендукидзе многие расценивали как «месседж», адресованный северным соседям: приходите, инвестируйте и покупайте! Но в ответ Грузия получила сначала запрет своего вина и «Боржоми», составление списков обучающихся в российских школах грузинских детей и, наконец, открытую российскую агрессию в августе 2008 года — с танками на улицах Зугдиди, взрывами кораблей в Поти и обстрелом жилых кварталов Гори из ОТРК «Искандер», а затем — объявление оккупационных марионеточных режимов в Сухуми и Цхинвали «независимыми государствами». Сегодня дипломатические отношения Москвы и Тбилиси разорваны, и даже приход к власти «Грузинской мечты» общих трендов уже не изменил. Грузия по-прежнему намерена вступать в НАТО и ЕС, а в России по понятным причинам видит источник угрозы, а не соседа и партнера. И это надолго. Что также является вполне закономерным результатам российской политики.

В первую половину «десятых» никому и в голову не могло прийти прогнозировать «сложности» в отношениях России и Украины. Киев воспринимался как естественный партнёр Москвы. Эту убежденность не «сломали» ни российская «газовая война» в ответ на победу первого киевского Майдана, ни даже военно-морской кризис вокруг косы Тузла. Но уже в 2014 году мир стал свидетелем российской аннексии Крыма и «гибридной агрессии» на Донбассе. В Киеве тоже связывают свое будущее с НАТО, а антироссийский тренд в политике и идеологии агрессия Москвы по понятным причинам “задала” на несколько поколений вперёд.

Сегодня на глазах рушатся отношения Москвы и Минска. Чем бы ни закончилось внутриполитическое противостояние в Беларуси, понятно, что прежних отношений с Россией уже не будет — и опять по вине самой же Москвы, где так и не научились воспринимать Беларусь как независимое государство, а не «западный в квадрате федеральный округ».

И даже там, где нет столь экстремальных сценариев, эрозия российских позиций заметна невооруженным глазом. От Москвы открыто дистанцируется доселе сонная и лояльная Центральная Азия. Наводит мосты с Евросоюзом Узбекистан. Открывается для внешнего мира Туркменистан, где активно участвуют в совместном с Азербайджаном и Афганистаном проекте «Лазуритового пути» и приглядываются к Южному газовому коридору. Открывает свои порты для транзита американских военных грузов Казахстан. Даже в Армении, находящейся от России в сильнейшей зависимости, у власти оказалась набранная из «спросят» команда Никола Пашиняна, и эти самые «отбросы Сороса» не упускают случая пустить шпильку в адрес своих московских благодетелей. Недавнее «выдавливание» из эфира российских каналов — пример показательный.

На этом фоне Азербайджан отдаёт приоритет сдержанности и ответственности. Наша страна проводит действительно независимую политику, основанную на собственных национальных интересов. Среди ее краеугольных камней — верность взятым на себя обязательствам. В полной мере это касается и российского «трека», где Азербайджан скрупулёзно соблюдает и подписанные, и «джентльменские» договоренности, воздерживаясь от откровенно антимосковских шагов. В нашей стране действуют русские и «интернациональные» школы, театры, издаются на русском языке газеты и книги, проходит фестиваль «Жара» и «Кубок моря». Азербайджан — в числе ведущих инвесторов на российском Северном Кавказе, куда и российский бизнес идёт не то чтобы охотно, партнёр Москвы в проекте коридора «Север-Юг»…

И как на это все ответила Москва?

Как теперь признаёт бывший президент Армении, соучастник Ходжалинского геноцида Серж Саргсян, в 2010-2018 годах Россия предоставила Армении военно-техническую помощь в размере 50 тысяч тонн. И добавляет: «Когда речь идет о военно-технической помощи – это значит, что ты за нее не платишь». Более того, в эти 50 тысяч тонн не входят «Искандер», «Точка-У», оружие в рамках 200-миллионного и 100-милионных кредитов. То есть тоже по сути в подарок: российское оружие покупается на российские же деньги, которые Армения даже теоретически не сможет выплатить.

И вот теперь — новый оружейный «подарок» для Армении, синхронно с боями в Товузе, где армянские агрессоры и в прямом, и в переносном смысле нацелились на азербайджанские трубопроводы и железные дороги, идущие в обход России. Ни памятник гитлеровскому пособнику Нжде, ни приход к власти «отбросов Сороса» не снизили желания Москвы помогать оружием Армении, совершившей агрессию против Азербайджана и продолжающую оккупацию значительной части территории Азербайджана. Излишне напоминать, насколько такой шаг противоречит и этике посредника — сопредседателя МГ ОБСЕ, и заключённым между Азербайджаном и Россией соглашениям и договорам, и международному праву. И еще такому понятию, как порядочность.

А теперь в Азербайджане сдержанно, ответственно и хладнокровно, собрав эмоции в кулак, анализируют эти реалии российской политики, делают свои выводы и пересматривают многие постулаты, ранее казавшиеся незыблемыми. И понятно, что это означает «на выходе» уже для самой Москвы, чьи позиции на постсоветском пространстве не просто рушатся — Кремль рискует растерять даже не союзников, но и последних «доброжелательных партнеров» и оказаться в плотной изоляции даже на постсоветском пространстве, которое Москва считала и по привычке считает своей вотчиной.

И да, это не тот случай, когда можно рассуждать по принципу «а куда они с подводной лодки денутся».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az