Жительница Японии нашла человеческий скелет в комнате исчезнувшего пять лет назад брата, сообщает SoraNews24.

Японец Сумио Суэнага исчез в 2015 году в возрасте 66 лет. Семья мужчина не обращалась в полицию до 2016 года, надеясь, что он вернется. Позже мужчину начали искать, но поиски не дали результата.

Только летом 2020 года сестра пропавшего Суэнага решила убрать в его комнате. Там женщина обнаружила человеческий скелет. Полиция, прибывшая на место, подтвердила, что останки принадлежат человеку. Их отправили на экспертизу.

Предположительно скелет принадлежит именно Суэнаге. По делу ведется расследование.

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