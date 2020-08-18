Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами не расслышал вопрос про Беларусь и спросил про террористов.

Кто-то из представителей прессы спросил политика об его отношении к событиям в Беларуси. «Поддерживаю ли я протестующих и террористов?» — переспросил Трамп, слова которого приводит «Газета.ру» со ссылкой на журналиста Аарона Рупара.

После того как главе государства объяснили, что вопрос был про Беларусь, он отделался репликой о важности демократии.

«Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там, в Беларуси, было очень много демократии», — добавил Трамп.

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