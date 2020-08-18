Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном по ситуации в Беларуси.

Свою позицию относительно происходящего в республике он высказал второй раз за день, сообщается на сайте Кремля во вторник, 18 августа.

Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство.

Ранее во вторник российский лидер заявлял об этом во время телефонных переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, любое вмешательство может привести к усугублению ситуации.

Minval.az