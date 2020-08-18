Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости внешнего вмешательства в дела Беларуси. Глава государства объяснил позицию Москвы канцлеру Германии Ангеле Меркель в ходе телефонных переговоров, сообщается на сайте Кремля.

«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — говорится в сообщении.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он с российским коллегой Владимиром Путиным придерживается одного мнения: «заварушка вокруг Беларуси» неспроста.

По его словам, беспорядки в стране спровоцированы, чтобы руководство «оттянуло своих военных на внутренние действия».

Minval.az