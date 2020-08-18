Молодой человек, представившийся рабочим БелАЗа, показал телеведущему Владимиру Соловьеву половой член в прямом эфире программы «Полный контакт».

Инцидент случился в процессе обсуждения Соловьевым ситуации в Беларуси. Сотрудники программы подключили к беседе по видеосвязи молодого человека, представившегося Анатолием, рабочим завода БелАЗ. Журналист попросил собеседника рассказать, как дела, как забастовка, какое настроение в коллективе и, что он думает о происходящем.

«Сейчас расскажу», — сказал Анатолий и опустил камеру ниже пояса, продемонстрировав телеведущему половой член.

«Красавчик, молодец. Хорошо показал. Единственное могу сказать — у БелАЗа побольше будет, но это было смешно», — отреагировал Соловьев.

Minval.az