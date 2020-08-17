Правительство Латвии в понедельник на внеочередном заседании приняло решение выделить €150 тыс. для поддержки гражданского общества в Беларуси. Об этом сообщил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

По его словам, во время заседания кабинета министров было приняло несколько решений в связи с ситуацией в Беларуси, передает местное агентство LETA.

«Прежде всего, правительство Латвии выражает поддержку желанию белорусского народа жить в независимой и демократической стране», — указал он. «Во-вторых, правительство решило поддержать белорусское гражданское общество, выделив €150 тыс. на его укрепление», — добавил глава правительства.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс со своей стороны подчеркнул, что 18 августа сотрудники латвийского МИД встретятся с представителями связанных с Беларусью неправительственных организаций. В ходе встречи стороны обсудят направления возможных проектов, для реализации которых планируется выделить финансирование.

«Одно из направлений — это оказание юридической помощи лицам, которые в различном статусе проходят по уголовным процессам, а также поддержка СМИ. Но это пока открытый вопрос», — уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Minval.az