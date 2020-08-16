В России боевики ЧВК «Вагнера» заявили, что попали в Беларусь якобы транзитом, так как ехали охранять нефтяные объекты в Ливии и Сирии. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 16 августа.

По словам боевиков, они связались с куратором, который предложил работу по охране нефтяных объектов в Ливии и Сирии. Изначально куратор просил набрать 30 человек, позже запрос был увеличен до 180. При этом требовался опыт участия в боевых действиях на Донбассе или Сирии.

Затем, как утверждают боевики, им заявили, что прежний куратор погиб, а новый уже предложил ехать на охрану объектов Роснефти в Венесуэле. Предполагалось, что боевиков доставят туда рейсами Минск — Стамбул — Гавана — Каракас, однако за сутки до вылета человек, который занимался их логистикой, заявил, что закажет новые билеты на 30 июля.

Тогда они выехали в санаторий, где и были в дальнейшем задержаны силовиками Беларуси. Наконец, им заявили о подозрении в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам.

Minval.az