Беларусь может обратиться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, если ее обороне угрожает внешняя опасность, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью», — сказал он, отвечая на вопрос о том, в каком случае Беларусь может обратиться за помощью в ОДКБ.

Ранее сообщилось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. При этом Лукашенко сослался на договоренности двух стран в рамках ОДКБ и Союзного государства.

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