Более 2 тыс. торговых точек были разграблены или разгромлены во время беспорядков, произошедших во Франции в минувшие выходные.

Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Франции Ален Ди Крешенцо в эфире радиостанции RTL.

Он заявил о «гневе, непонимании и отчаянии» пострадавших предпринимателей, добавив, что сегодня утром проведет встречу в министерстве экономики, чтобы обсудить масштабы ущерба, который может составить сотни миллионов евро.