Во время минувших ночных атак России на Украину Киев не получил заблаговременного предупреждения от стран-партнеров. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, Россия ночью выпустила по Киеву и Киевской области 16 баллистических ракет и более 200 беспилотников различных типов.

Украинский лидер отметил, что повреждены энергетические объекты, медицинская клиника, школа, станция метро и жилые дома. Удары также пришлись по энергетической инфраструктуре 11 областей Украины. Повреждены более 10 объектов, без электричества остались не менее 550 тысяч семей. Есть погибшие и пострадавшие.

Зеленский также заявил, что Украина поддерживала все предложения о прекращении огня, однако Россия продолжает наносить удары. Он раскритиковал партнёров за задержки с поставками ракет для ПВО на фоне послаблений и отсрочек по санкциям против России.