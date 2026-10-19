19 октября в Азербайджане за короткий промежуток времени зарегистрированы два землетрясения — в Каспийском море и Исмаиллинском районе.

Как сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы, первый подземный толчок магнитудой 3,5 произошел в Каспийском море в 11:27 по местному времени.

Спустя восемь минут, в 11:35, землетрясение было зарегистрировано в Исмаиллинском районе, в 3 км к востоку от сейсмостанции Зарнава. Очаг залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки интенсивностью до 3 баллов ощущались в селах Зарнава, Тирджан, Лагич и Хафтасов.