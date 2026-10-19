Министерство внутренних дел продолжает оперативные мероприятия по факту умышленного поджога автомобиля марки Kia, принадлежащего директору школы, несколько дней назад в Гарадагском районе столицы.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате проведенных полицией мероприятий был установлен и задержан знакомый Фуада Ибрагимова Илькин Новрузов. Он также был причастен к указанному преступлению. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

По возбужденному уголовному делу продолжаются соответствующие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.