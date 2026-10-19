В рамках акции «Энергия солидарности», организованной посольством Украины в Азербайджане, уже собрано 11 генераторов различной мощности.
Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на своей странице в Facebook.
По его словам, акция стартовала на прошлой неделе. Собранные генераторы предназначены для Государственной службы Украины по делам детей и Харьковского городского совета.
Дипломат поблагодарил всех, кто оказал помощь, и сообщил, что сбор продолжается. Он призвал представителей бизнеса, общественные организации и граждан присоединиться к инициативе, передав генераторы или оказав содействие в их приобретении.
«Благодарим Азербайджан и всех, кто поддерживает Украину. Каждый генератор — это свет, тепло и реальная помощь людям в преддверии сложной зимы», — написал посол.