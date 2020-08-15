Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает госагентство Белта. При этом Лукашенко сослался на договорённости двух стран в рамках ОДКБ и Союзного государства.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит», — отметил Лукашенко.

«И мы с ним (Владимиром Путиным — ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — заявил Лукашенко.

Minval.az