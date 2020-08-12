Так называемая «операция по принуждению Грузии к миру» в 2008 году была прервана и не достигла результата, который был нужен России. Об этом в своем блоге пишет руководитель RT, кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян.

«Нерешительность — главная наша беда. Нерешительность не красит ни страну, ни мужчину, ни геополитику. Как у классика, в итоге мы огребаем и войну, и позор. Не взяв Тбилиси, не поставив жирную точку на Донбассе, мы что — избежали санкций? Стали любимчиками соу-коллд мирового сообщества?

Не то что подмосковному ежу, а даже уже пицундской ящерице понятно — нас будут мочить, что бы мы ни делали. Даже не заморочатся искать сколько-нибудь вразумительный повод. Поэтому делать надо то, что нужно нам. Всегда. А вот тут возникает главный из неотвеченных вопросов. Что нам нужно-то?» – рассуждает кремлевская пропагандистка.

Minval.az