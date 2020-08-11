Заместитель премьер-министра, глава МВД Сербии Небойша Стефанович прибыл в Азербайджан.

Небойша Стефанович уже находится в Баку, передает АПА.

Н.Стефанович также является секретарем Совета Национальной Безопасности Сербии.

Отметим, 7 августа президент Сербии Александр Вучич позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил сожаление в связи с тем, что во время произошедших в июле в результате провокации Армении на армяно-азербайджанской границе событий армянская сторона использовала производимое в Сербии оружие. А.Вучич также отметил, что в связи с расследованием ситуации в ближайшее время в Азербайджан будет направлена высокопоставленная делегация Сербии.

Minval.az