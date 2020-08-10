Под председательством Фархада Абдуллаева в порядке письменной процедуры особого конституционного производства состоялось очередное судебное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как говорится в сообщении пресс-службы Конституционного суда, на заседании на основании запроса Кабинета Министров Азербайджанской Республики было рассмотрено конституционное дело о толковании статьи 2.1.2.6 Закона Азербайджанской Республики «О страховании вкладов» с точки зрения статей 47 и 48 Закона Азербайджанской Республики «О банках».

Заслушав доклад судьи К.Шафиева по делу, изучив и обсудив письменные суждения представителей заинтересованных субъектов – председателя Центрального банка Азербайджанской Республики Э.Рустамова, исполнительного директора Фонда страхования вкладов Т.Пириева, заведующего отделом экономического и социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики М.Базыгова и специалиста – Президента Ассоциации банков Азербайджана З.Нуриева, материалы дела, Пленум Конституционного суда принял постановление.

С учетом статьи 12 Конституции Азербайджанской Республики, на основании статьи 2.1.2.6 Закона Азербайджанской Республики «О страховании вкладов», статей 47 и 48 Закона Азербайджанской Республики «О банках», вклады, принятые после применения корректировочной меры, с увеличением объема и изменением условий, считаются защищенными вкладами.

В соответствии со статьей 944.1 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, договор банковского вклада считается заключенным с момента передачи вкладчиком вклада банку и должен приниматься как первоначальный (основной) договор. Дата миграции договоров вклада не может считаться временем заключения договора вклада.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, является окончательным и не может быть отменено, изменено или официально истолковано никаким органом или лицом.

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