Второй этап разработки газоконденсатного месторождения «Абшерон» в азербайджанском секторе Каспия позволит увеличить добычу в 3-4 раза, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Добыча первого газа с месторождения «Абшерон» начнется в 2021 году. Разработка месторождения предусмотрена в два этапа. На первом этапе будет добываться 1,5 млрд кубометров газа в год и этот газ будет использоваться Азербайджаном. Это продиктовано растущим промышленным потенциалом и нам нужны дополнительные ресурсы. Второй этап, наверное позволит увеличить добычу в три-четыре раза. Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на наш газовый потенциал», — заявил И. Алиев в понедельник в интервью в интервью гостелеканалу AzTV.

Президент также отметил, что работы по разработке перспективной структуры «Шафаг-Асиман» — ведутся в соответствии с графиком. По его словам, сейчас ведутся буровые работы и на этом месторождении есть еще больший потенциал.

«Конечно же, бурение покажет точно какими запасами обладает месторождение. Но я помню, что когда я еще работал в нефтяной компании (SOCAR – ИФ), наши специалисты отмечали здесь наличие запасов газа в 400-500 млрд кубометров. В любом случае, считаю, что в ближайшее время будут завершены буровые работы, и мы получим точную информацию», — сказал глава государства (все цитаты по «Интерфаксу»).

В то же время И. Алиев подчеркнул, что в настоящее время все внимание направлено на завершение проекта Южный газовый коридор (ЮГК). «Этот проект также успешно реализуется и его последний четвертый проект ТАР находится на стадии завершения. Я считаю, что через несколько месяцев, посредством трех соединенных между собой газопроводов протяженностью 3,5 тыс. км, построенных по инициативе Азербайджана и в результате широкомасштабного международного сотрудничества, азербайджанский газ дойдет до Европы. Таким образом, ЮГК будет полностью сдан в эксплуатацию. Это для нас очень важное и я считаю историческое событие, так как это даст нам возможность приступить к полноценной разработке месторождения «Шах-Дениз», — сказал И.Алиев.

Президент отметил, что месторождение «Шах-Дениз», как минимум, 100 лет будет снабжать газом Азербайджан и стран-партнеров.

«В то же время мы намерены расширять географию экспорта. Газ с месторождения Шах-Дениз будет поставляться в Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию и Италию. Если в Албании будет создана газовая сеть, то и Албания будет нашим партнером, и мы также сможем экспортировать туда газ. Возможна также поставка азербайджанского газа в другие соседние страны Балканского региона»,- отметил глава государства.

Minval.az