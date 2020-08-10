Заместитель премьер-министра, глава МВД Сербии Небойша Стефанович совершит визит в Азербайджан.

Визит, по информации АПА, состоится завтра.

Президент Сербии Александр Вучич 7 августа позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе разговора Александр Вучич выразил сожаление тем фактом, что в июле в ходе боев на армяно-азербайджанской границе армянской стороной было использовано вооружение сербского производства.

Вучич сообщил, что для расследования данного вопроса в ближайшее время Азербайджан посетит делегация высокого уровня.

Minval.az