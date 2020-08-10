Экс-депутат парламента Армении Левон Саркисян (известный, как «Алрахаци Левик») арестован,

Об этом Sputnik Армения сообщил главный советник генпрокурора Гор Абрамян.

6 августа находившийся в розыске Саркисян был доставлен из России в Армению.

Экс-депутат от Республиканской партии Армении Левон Саркисян был задержан 21 ноября 2019 года в городе Зеленоград Московской области.

На родине он был объявлен в розыск в рамках уголовного дела по признакам п. 1 и 2 ч. 3 ст. 175 (разбой, совершенный в целях хищения имущества в особо крупных размерах организованной группой) и ч. 2 ст. 223 (участие в преступном сообществе) Уголовного кодекса Армении.

Minval.az