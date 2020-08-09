В израильском городе Тель-Авив состоялась акция в знак протеста против последних военных провокаций Армении и в поддержку ВС Азербайджана, предотвративших атаки противника.

Как говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой, в акции, организованной «Азербайджанским домом в Израиле», приняли участие более 400 соотечественников, проживающих в этой стране.

Участники шествия-митинга развевали государственные флаги Азербайджана и Израиля, держали плакаты с лозунгами и фотографиями шехидов, погибших в апрельских и товузских боях, резко осудили оккупационную и агрессивную политику Армении.

В ходе шествия участники акции скандировали имена погибших героев и лозунги «Шехиды не умирают, Родина неделима!», «Конец армянскому террору!», «Конец армянской агрессии!», «Карабах — Азербайджан! Карабах- наш, будет наш и другие.

В завершение акции, контролируемой местными полицейскими, было зачитано заявление с осуждение агрессивной политики Армении.

Minval.az