Министерство иностранных дел (МИД) выразило отношение к распространенной в некоторых СМИ информации о переселении ливанцев армянского происхождения на оккупированные территории нашей страны после взрыва в Ливане.

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала, что вопрос о незаконной деятельности оккупанта Армении в находящихся под военной оккупацией Нагорном Карабахе и прилегающих к нему территориях, в том числе о политике незаконного заселения, поднимается министерством в рамках международных организаций.

Она отметила, что целью оккупанта Армении является искусственное увеличение числа армян на этих землях, изменение этнокультурных особенностей территорий и, таким образом, осуществление политики аннексии.

«Серьезное недовольство политикой Армении по незаконному заселению признанных на международном уровне территорий Азербайджана, в том числе намерениями Армении использовать трагедию в Ливане в своих незаконных целях, было доведено до сведения сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения должна осознать, что эта незаконная деятельность и попытки искусственного заселения не дадут ей ожидаемых результатов.

Наше требование положить конец целенаправленной политике расселения, проводимой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и впредь будет решительно выдвигаться перед международным сообществом», — отметила Л.Абдуллаева.

Minval.az