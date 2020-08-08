Сегодня по поручению президента Ильхама Алиева Оперативный штаб при Кабинете Министров обсудил вопросы усиления контроля над соблюдением особого карантинного режима.

Как сообщили в штабе, видеоконференция была проведена под председательством премьер-министра Али Асадова, в ней приняли участие генеральный прокурор Кямран Алиев, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов и другие высокопоставленные чиновники, главы исполнительной власти 68 городов и районов.

Премьер-министр отметил, что на видео-совещании 6 августа президент Ильхам Алиев дал строгие поручения правительству в связи с усилением контроля.

А.Асадов отметил, что с учетом снижения инфицирования и необходимости роста экономической активности Оперативный штаб ввел с 10 августа смягчения в некоторых сферах производства, торговли и услуг.

Поручение заключается в необходимости строгого соблюдения санитарных правил, определения органов, которые будут осуществлять контроль.

На совещании была обсуждена ситуация с соблюдением карантинных требований за последний месяц в стране, были отмечены недостатки, прозвучали предложения по их устранению.

Minval.az