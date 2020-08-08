Оперштаб рассматривает возможность частичного возобновления деятельности кафе, ресторанов и объектов общепита с 17 августа, заявил помощник президента Шахмар Мовсумов.

«Обсуждается возобновление деятельности на открытом воздухе кафе, ресторанов и объектов общепита с 17 августа, открытия возможности посещения регионов страны – с 24 августа», — сказал Мовсумов на брифинге в субботу.

По его словам, решения по данным смягчениям еще не принято, но находится в повестке дня.

«Главный вопрос – это эпидемиологическая ситуация. Если все будет нормально, то эти послабления возможны. Иначе нам придется пересмотреть график открытий или же вообще отказаться от этих планов», — добавил он.

Minval.az