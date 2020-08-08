7 августа 2020 года при организационной поддержке посольства Азербайджана в США состоялась презентация и обсуждение в виртуальном формате на тему «Угрозы критической региональной инфраструктуре в Каспийском регионе».

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в США, в мероприятии, в котором приняли участие представители Госдепартамента США, Департамента энергетики и Конгресса, посольств в Вашингтоне, известных аналитических центров США, нашей страны, Турции и Израиля, эксперты по энергетике и безопасности, также приняли участие посол Азербайджанской Республики в США Элин Сулейманов и вице-президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Эльшад Насиров.

Minval.az