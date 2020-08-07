Новый пакет мер, нецеленных на ослабление строгого карантинного режима, утвержден Оперативным штабом по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР.

Так, в правительстве решено допустить деятельность некоторых отраслей, торговли и услуг — благодаря тому, что в последнее время наблюдалась положительная динамика заражений COVID-19, а также учитывая нужду в усилении экономической активности в стране.

Согласно соответствующему решению Кабинета министров, с полуночи 10 августа 2020 года 2020 года в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир, а также Абшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском и Гёйгельском районах в перечень разрешенных видов деятельности добавлено проведение уличных спортивных соревнований и игр; работа торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и объектов бытового обслуживания населения (кроме крупных торговых центров, моллов).

Также разрешается производство: машин и оборудования; электрооборудования; компьютерной, электронной и оптической продукции; автомобилей, прицепов и полуприцепов; прочих транспортных средств; полиграфической продукции; ювелирных изделий; музыкальных инструментов, спортивных товаров. Наконец, дано разрешение на деятельность объектов в области швейного производства, текстильной промышленности, производства обуви, кожи и кожаных изделий, табачных изделий, а также выпуска других промышленных товаров.

Также Оперштаб указывает на ликвидацию в нижеперечисленных сферах деятельности требования привлекать к работе не более 50% сотрудников, и ограничить число разрешений, выдаваемых лицам, работающим по гражданско-правовым договорам в этих сферах работ и услуг, 30% от общего числа сотрудников по трудовым договорам. Это относилось к сферам производства средств ежедневного ухода и гигиены; производства и ремонта строительной и бытовой техники; инжиниринговых и проектных услуг; производства упаковочной продукции; изделий из камня, металла и дерева; изготовления и ремонта мебели; деятельности зоомагазинов, в том числе магазинов кормов для животных; продажи строительных материалов и предметов домашнего обихода; онлайн-торговли; услуг химчистки; услуг по уборке помещений, кроме квартир; ремонта машин; услуг автомоек; работы приютов для животных и переводческих услуг.

При этом въезд и выезд на территорию указанных семи городов и шести районов Азербайджана осуществляется в следующем порядке:

— лица, желающие присутствовать на похоронах близкого родственника, должны получить разрешение через Службу «102» — Call Center Службы управления дежурными подразделениями министерства внутренних дел АР; — на основании справки, выданной врачом в связи с острой необходимостью в медицинском обслуживании, либо лечения по графику; — на основании билетов на международные и внутренние рейсы, и на основании штампа в паспорте лиц, въехавших в страну через государственную границу. Обращаясь к гражданам, Оперативный штаб заявляет, что санитарно-эпидемиологические требования должны строго соблюдаться, чтобы синхронизировать повышение экономической деятельности с мерами по предотвращению распространения инфекции. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований — единственный способ продолжить и расширить хозяйственную деятельность, подчеркивают в правительстве.

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