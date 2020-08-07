Первый президент России Борис Ельцин надеялся, что его преемник Владимир Путин будет «бегать» к нему за советом, но этого не произошло, и между ними возникла «трещина», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Не хотелось бы мне влазить в их отношения. А то, что он (Ельцин — ред.) сокрушался и жалел, так я же у него часто бывал. Это было очень часто, я его пытался успокоить. Надо понимать, ведь Ельцин был такой, властолюбивый человек, а Путин же тоже не подарок», — сказал Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном в четверг на YouTube-канале «В гостях у Гордона», отвечая на вопрос, не жалел ли Ельцин, что выбрал Путина преемником.

Лукашенко заявил, что «Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему все время советоваться по тому или иному вопросу, но это невозможно, неприемлемо, и это не для Путина».

«И вот это первая причина… может быть, не совсем первая, которая образовала между ними трещину. Я был свидетелем», — добавил президент Беларуси.

Minval.az