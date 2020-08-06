Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных в республике россиян исходя из законов и «человечности».

По словам Лукашенко, вокруг этой темы многие активно высказывают озабоченность. «Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора», — заявил он.

«Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — добавил он, передает БелТА.

Minval.az