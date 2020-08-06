Президент Ильхам Алиев провел в четверг, 6 августа, совещание в формате видеоконференции в связи с мерами, принимаемыми в сфере борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

Глава государства на совещании выступил с речью.

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