Президент Ильхам Алиев провел в четверг, 6 августа, совещание в формате видеоконференции в связи с мерами, принимаемыми в сфере борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.
Глава государства на совещании выступил с речью.
Президент Ильхам Алиев провел в четверг, 6 августа, совещание в формате видеоконференции в связи с мерами, принимаемыми в сфере борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.
Глава государства на совещании выступил с речью.
Дата: 2020/08/06 12:49
Раздел: Азербайджан, Важно
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