Невозможно заразиться коронавирусом через морскую воду, напротив соль и морская водаослабляют вирусный фон, рассказала доктор философии по медицине Язгюль Абдиева.

По ее словам, есть множество организмов, которые не могут жить в соленой среде, в том числе и большинство семей вирусов. Данный факт обусловлен химическими процессами в морской воде, а также с высоким содержанием ионов натрия и хлора. Абдиева подчеркнула, что причиной, осложняющей распространение коронавируса на пляжах, являются прямые прямое воздействие солнечных лучей, соленость морского песка. Ультрафиолетовые лучи, соль, содержащаяся в песке уничтожают находящие на поверхности вирусы.

«Для здоровья также крайне важен свежий морской воздух. Также в этом плане исключительное значение имеет витамин D, который вырабатывается кожей под солнечными лучами.

В течение августа граждане могут посещать пляжи, и укреплять свой организм. Посещение пляжей в течение двух недель может сыграть особую роль в закаливании организма», — сказала Язгюль Абдиева.

Она призвала население соблюдать социальную дистанцию на пляжах, а также другие правила, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров.

«На данный момент созданы все условия для безопасного отдыха людей на открытом воздухе, также действует сайт сimerlik.az. В текущих условиях гражданам остается только соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию», — передает слова Абдиевой Тренд.

Minval.az