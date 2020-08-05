Оффшорные компании Молдовы приняли участие в перевозке оружия в Армению

Как оказалось, часть снарядов, выпущенных ВС Арменией в ходе провокаций, совершенных 12-16 июля в Товузском направлении Азербайджана, в результате чего погиб наш генерал, 12 военнослужащих и одно гражданское лицо, были приобретены в Сербии.

Хоть официальные лица Сербии вначале и пытались отрицать это, однако «всплыли» документы, подтверждающие поставку Вооруженным силам Армении большой партии оружия и боеприпасов различных калибров, включая минометы.

Сербские медиа признали, что компания «Вектура Транс» («Vektura Trans») экспортировала большое количество образцов оружейной техники с заводов «Крушик» из города Вальево, «Первая пятилетка» из Трстеника и «Оружейная застава» из Крагуеваца в Армению.

Оружие с этих сербских заводов было отправлено транспортными самолетами из аэропорта имени Ниша Константина Великого в находящийся недалеко от Еревана аэродром с 13 по 15 июля 2020 года.

До этого, в 2019 году было совершено 16 рейсов с сербским оружием, которое было отправлено в Армению из аэродромов Белград и Ниш.

Дело в том, что Сербия сама страдает от сепаратизма и Азербайджан всегда был рядом с ней, оказывал поддержку, установил серьезное сотрудничество, инвестировал средства в ее экономику, оказывал гуманитарную помощь и так далее.

Эти же факты довел до сведения вызванной в МИД временного поверенного в делах Сербии в Азербайджане Даници Вейнович замминистр иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Но Сербия очень своеобразно отплатила Азербайджану – продала его врагу оружие на выгодных условиях…

Эта страна пожертвовала огромными политическими и экономическими дивидендами, которые получила от сотрудничества с Азербайджаном, ради продажи оружия на сумму 1-2 миллиона.

Армения же поддерживает независимость Косово, сохраняя там по сей день свой военный контингент. Кроме того, Армения до сих пор не оказывала никакой помощи Сербии, не поддерживала ее и не инвестировала средства в экономику этой страны.

Азербайджан же поддерживал территориальную целостность Сербии во всех инстанциях, не признал независимость отделившейся от Сербии территории, объявившей себя республикой Косово, среди самых первых стран вывел оттуда своих военнослужащих. Неадекватное поведение Сербии на фоне проявленной официальным Баку доброты категорически противоречит духу двусторонних отношений.

Однако «всплыл» еще один вызывающий сожаление и удивление серьезный факт в деле продажи Сербией оружия Армении.

Так, закупаемые с сентября 2019 года по лето 2020 года минометы, ракетные установки и реактивные снаряды с завода «Крушик», расположенного по адресу г.Вальево, ул. Владике Николая, 59, которые были использованы армией Армении против Азербайджана 12-16 июля, были доставлены через Молдову. То есть, оружие и боеприпасы сначала были проданы оффшорной компании, зарегистрированный в свободной экономической зоне «Унгень-Бизнес». Затем оружие было переброшено по воздуху из Сербии в Молдову в статусе оффшорного груза, а затем после повторной регистрации в свободной экономической зоне «Унгень-Бизнес» было доставлено в Международный Свободный Порт Джурджулешты Молдовы. Из этого порта оружие было отправлено по морю и суше в Армению с документами с печатью молдавской таможни.

Как показали расследования в этом направлении, с помощью молдавских оффшорных компаний в Армению поступало оружие не только из Сербии, но и из других стран. Отметим, что международная пресса уже освещала политические скандалы во многих странах в связи с этим.

Вызывает сожаление тот факт, что Молдова тоже выдает себя за дружественную Азербайджану страну и так же страдает от сепаратизма, и в этом смысле официальный Кишинев всегда получал поддержку официального Баку, равно как и Сербия. Этой стране тоже всегда оказывалась экономическая и гуманитарная помощь. Даже во время пандемии азербайджанское государство и посольство оказали серьезную материальную и гуманитарную поддержку мерам по борьбе с коронавирусом в Молдове. Правительство Молдовы должно серьезно задуматься над тем, почему оно закрывает глаза на тайную перевозку оружия в Армению через свою территорию и разрешает это. В чем интерес?

Отметим еще один важный момент: в период совершения последних провокаций Арменией в отношении Азербайджана, проживающие за рубежом азербайджанцы организовывали акции в поддержку Азербайджанской армии и Верховного Главнокомандующего. Во время этих акций в Америке и Европе армяне нападали на наших соотечественников и совершали провокации. В Молдове так же армяне напали на азербайджанцев в ходе проведения акции поддержки. Однако там армяне-провокаторы не смогли достичь желаемого, и были поставлены на место благодаря организованности наших соотечественников и их численному превосходству.

В ходе акции стало известно, что среди тех, кто устраивал провокации против азербайджанцев и нападал на них, были депутат парламента Республики Молдова армянского происхождения Гайк Вартанян и советник президента Республики Молдова Эрнест Варданян.

Увидевшие на акции этих лиц наши соотечественники отметили, что хоть они и этнические армяне, но, являясь депутатом и высокопоставленным чиновником, грубо нарушили законы страны, принимая участие в этой акции. Азербайджанцы зафиксировали этот факт и потребовали, чтобы молдавское государство наказало их.

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов тоже обвинил депутата от Партии социалистов Гайка Вартаняна и советника президента Игоря Додона Эрнеста Варданяна в произошедшем утром 22 июля противостоянии азербайджанской и армянской общин.

Интересен еще один факт: 30 июля президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с представителем армянской общины страны Геннадием Бабаяном и представителем конгресса азербайджанцев Молдовы Фейрузом Исаевым, имеющим статус старейшины азербайджанцев в этой стране. Информация об этом распространена на официальной странице Игоря Додона.

«В ходе встречи собеседники подчеркнули, что Молдова – общий мирный дом для всех народов, которые ценят гостеприимство и доброжелательность молдавского народа. В этом контексте стороны договорились в будущем прилагать все усилия для того, чтобы избегать конфликтных ситуаций. Со своей стороны я отметил, что Республика Молдова – нейтральное полиэтническое государство, а руководство страны выступает за сохранение межнационального мира и согласия в нашем обществе, где все граждане составляют единый народ», — отметил Додон.

Безусловно, в ходе встречи представитель азербайджанцев довел до сведения Додона, что провокацию устроили армяне. Но есть заставляющий задуматься прискорбный момент: до сих пор организовавшие провокации молдавский депутат и советник президента не были наказаны. Почему?

В Молдове проживают наши соотечественники и активисты азербайджанской диаспоры, которые боролись за независимость Молдовы и проявили мужество. Например, наряду с участием в Карабахской войне, Шохрат Ахмедов боролся за независимость Молдовы и был удостоен высоких наград … Однако нет ни одного этнического армянина, который боролся бы за свободу Молдовы!

В любом случае, несмотря на свое нейтральное заявление после упомянутой встречи, Додон не может не знать, кто виновен в произошедшем, и что все проблемы исходят из оккупационной политики Армении и ее провокаций.

Тем более в такой ситуации выясняется, что использованное против Азербайджана оружие было доставлено в Ереван через Молдову…

В любом случае, возможно Азербайджану придется пересмотреть свое отношение к странам, делающим подобные жесты Армении. На этот шаг Азербайджан толкают необдуманные и неадекватные поступки вышеуказанных стран.

Эльшад Мамедли

Minval.az