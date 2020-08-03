Власти Азербайджана планируют выделить дополнительные средства на систему здравоохранения и на поддержку бизнеса, государственных компаний в условиях пандемии коронавируса COVID-19, сообщили агентству «Интерфаксу» в Минфине.

По данным Минфина, дополнительные средства на эти цели будут выделены в результате внесения поправок в параметры госбюджета на 2020 год. Проект поправок представлен в парламент, он будет рассмотрен на заседании 4 августа.

Согласно поправкам, из-за COVID-19 дополнительно 369 млн манатов будет направлено на сферу здравоохранения, 238 млн манатов — на социальную защиту населения, 136,6 млн манатов — на поддержку государственных компаний, 100 млн манатов — на поддержку бизнеса.

Таким образом, дополнительное финансирование по этим 4 направлениям составит 843,6 млн манатов или $496,2 млн.

«В целом, в результате пересмотра госбюджета объем дополнительного финансирования по различным направлениям составит 1 млрд 371,5 млн манатов, в том числе, 465 млн манатов на повышение обороноспособности Азербайджана. Однако, параллельно планируется экономия по другим статьям расходов госбюджета на 774 млн манатов, что потребует несколько меньшего объема средств для финансирования дополнительных мероприятий», — подчеркнули в Минфине.

Согласно поправкам, доходы госбюджета планируется сократить на 10,5 млн манатов или на 0,1% — до 24 млрд 124 млн манатов. При этом, расходы госбюджета планируется увеличить на 597,5 млн манатов или на 2,2% — до 27 млрд 492,2 млн манатов. В результате дефицит госбюджета увеличится до 3 млрд 368,2 млн манатов или 4,9% ВВП.

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