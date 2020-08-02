Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что супругам, желающим ограничить число детей, стоит воздерживаться от близости, но нельзя прибегать к контрацепции, пишет «Интерфакс».

«Конечно, могут. Только это через воздержание, а не через контрацептивы», — ответил Смирнов на вопрос, могут ли христиане ограничивать число детей.

Также протоиерей подчеркнул, что семейная жизнь должна строиться вокруг Христа, а не детей, потому что иначе можно воспитать эгоистов.

Кроме того, Смирнов посоветовал молодым людям подождать не меньше года до вступления в брак, чтобы получше узнать друг друга и сделать осознанный выбор.

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