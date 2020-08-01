Помощник президента Хикмет Гаджиев заявил об отсутствии прямого канала связи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Прежде всего, надо внести ясность в этот вопрос. Такого канала связи между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении не существует. Есть определенный канал связи между уполномоченными представителями двух стран. Опыт показал, что в результате факторов, связанных с Арменией, в особенности постоянной кадровой чехарды в Ереване, этот канал связи практически неэффективен. Фактически там не с кем поддерживать связь. Это вновь доказывает, что армянская сторона не искренна в своих действиях», — сказал он в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

Minval.az