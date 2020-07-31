Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию, распространенную армянскими СМИ о том, что якобы позиции армянских вооруженных сил были обстреляны с Нахчыванского направления, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Новость, распространенная армянскими СМИ — ложь, и не отражает действительности. Наоборот, в ответ на обстрел азербайджанских позиций со стороны армянских вооруженных сил подразделения Отдельной общевойсковой армии Нахчывана предприняли адекватные меры против противной стороны», — подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

Minval.az